|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.12.19 13:16
Турпоток в Москву за 10 лет увеличился вдвое и достиг почти 25 млн человек
"Еще одной перспективной отраслью экономики стала индустрия гостеприимства. В результате изменения городской среды, которую создавали не для туристов, а в первую очередь для москвичей, город стал привлекательнее для наших гостей. Турпоток увеличился почти вдвое и в этом году достигнет почти 25 млн человек, вдвое больше чем в 2010 году",- сказал Собянин в среду на ежегодном отчёте перед столичным парламентом.
По его словам, туризм - это целая отрасль для малого и среднего бизнеса и создания рабочих мест.
"Это почти триллион рублей в структуре экономики нашего города. Все крупные города считают эту отрасль одной из главных",- подчеркнул столичный градоначальник.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket