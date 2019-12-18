Турпоток в Москву за 10 лет увеличился вдвое и достиг почти 25 млн человек

18.12.19 13:16

© РИА Новости. Сергей Пятаков

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Количество туристов, посещающих столицу, по сравнению с 2010 годом выросло в два раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Еще одной перспективной отраслью экономики стала индустрия гостеприимства. В результате изменения городской среды, которую создавали не для туристов, а в первую очередь для москвичей, город стал привлекательнее для наших гостей. Турпоток увеличился почти вдвое и в этом году достигнет почти 25 млн человек, вдвое больше чем в 2010 году",- сказал Собянин в среду на ежегодном отчёте перед столичным парламентом.

По его словам, туризм - это целая отрасль для малого и среднего бизнеса и создания рабочих мест.

"Это почти триллион рублей в структуре экономики нашего города. Все крупные города считают эту отрасль одной из главных",- подчеркнул столичный градоначальник.