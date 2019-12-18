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В Кремле назвали запуск поездов через Крымский мост важнейшим событием года

Фото Инфоцентра "Крымский мост"
18 декабря. Interfax-Russia.ru - В Кремле назвали предстоящее открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту в числе важнейших событий уходящего 2019 года.

"Очень важное еще произойдет - начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что в Кремле считают основными событиями 2019 года.

Ранее в Кремле говорили о том, что в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту может принять участие Владимир Путин.

Продавать билеты на поезда с "материка" в Крым (из Петербурга - в Севастополь и из Москвы - в Симферополь) и обратно начали 8 ноября.

Первый поезд отправится из Москвы в Симферополь 23 декабря 2019 года. Пассажирские составы будут идти по ж/д части моста через Керченский пролив, соединяющего Крымский полуостров с материковой частью РФ.

В начале недели стало известно, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут в течение года бесплатно ездить в вагонах класса СВ и купейных вагонах в поездах оператора ж/д перевозок в Крым - компании "Гранд Сервис Экспресс".

Такое право предоставляется с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года без ограничений количества поездок в честь 75-летней годовщины Победы.

"С участниками Великой Отечественной войны также бесплатно сможет проехать один сопровождающий. Плата за питание и постельное белье взиматься не будет", - сообщила пресс-служба ГСЭ в понедельник.

Оформить бесплатный проезд участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут в железнодорожных кассах, предъявив документ, подтверждающий право на льготный проезд.

Компания ГСЭ в будущем намерена расширить географию перевозок в Крым - добавятся Кисловодск, Екатеринбург и Мурманск.

"Гранд Сервис Экспресс" создан в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает список своих акционеров, заявил ее представитель "Интерфаксу" в начале ноября 2019 года.

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