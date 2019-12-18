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18.12.19 13:22

Проектирование реставрации нескольких символов Херсонеса начнется в 2020 году

© РИА Новости. Владимир Астапкович
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" готов начать в 2020 году проектирование реставрации наиболее известных объектов музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе фонда в среду.

"Завершенные в 2019 году работы по 3D-визуализаци и лазерному сканированию Туманного колокола и городища позволят в 2020 году начать проектирование реставрации следующих объектов: Туманного колокола, Уваровской базилики (разрушенный собор VI века - ИФ), Владимирского собора и подземного храма", - уточнили в пресс-службе.

"Моя история" работает с Херсонесом с 2017 года, за три года фонд вложил в развитие музея-заповедника более 300 млн рублей. Большая часть этой суммы пошла на благоустройство, техническое оснащение музея и реставрацию объектов культурного наследия. В планах на следующий год - развитие подводной археологии.

"Из территории местного значения, из периферийного музея, коим долгие годы оставался Херсонес, он призван стать одним из крупнейших федеральных культурных центров. И, несмотря на нежелание частных лиц видеть Херсонес развивающимся, мы будем продолжать вкладывать в него силы, ресурсы и наш опыт", - сказал председатель совета фонда Иван Есин, которого цитирует пресс-служба.

Херсонес - древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одна из достопримечательностей Херсонеса - Туманный колокол весом 2,4 тонны, который отлит из трофейных турецких пушек в Таганроге в 1778 году. Его установили на берегу моря в Севастополе в 1930-х годах, и много лет он служил для проходящих мимо кораблей своеобразным маяком, предупреждая во время тумана об опасном мелководье.

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