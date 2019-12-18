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18.12.19 13:25
Дума Нижнего Новгорода будет представлена только "одномандатниками"
Проект о внесении соответствующих изменений в региональное законодательство был направлен в гордуму областным Заксобранием. Основанием для поправок стало открытое обращение жителей Нижнего Новгорода, под которым подписались 3727 человек.
Согласно законопроекту, дума Нижнего Новгорода будет состоять из 35 депутатов, избранных по одномандатным округам. В данный момент в гордуме 47 депутатов, 35 из которых избираются по одномандатным округам и 12 - по партспискам.
В итоге в ходе заседания за изменения проголосовал 31 депутат, шесть были против, два воздержались.
Выборы в думу Нижнего Новгорода пройдут в 2020 году.
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