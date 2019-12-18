Собянин: средняя зарплата московских учителей превышает 115 тыс. руб. в месяц

18.12.19 13:50

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 декабря. Interfax-Russia.ru - За последние годы в Москве в структуре столичного образования произошла реорганизация, результатом которой стал серьезный рост зарплат учителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы прошли сложнейшую структурную реорганизацию школ, которая вызывала огромную дискуссию, в том числе в этом зале. Но что мы получили в итоге? Сегодня зарплата московских учителей превышает 115 тысяч рублей в месяц - это в три раза больше, чем в 2010 году" - сказал Собянин, выступая с отчетом о деятельности правительства Москвы в Мосгордуме в среду.

Он также сообщил, что в этом году более 40% столичных выпускников написали ЕГЭ на 220 баллов и выше, в 2010 году таких выпускников было лишь 15%.

Кроме того, отметил мэр, московские школьники все чаще становятся победителями российских и международных олимпиад. При этом, согласно последнему международному исследованию PISA, московские школьники занимают второе место по уровню читательской грамотности среди мировых городов, по математической - на пятом месте.

Вместе с тем, отметил мэр, в Москву съезжаются лучшие выпускники из практически всех регионов России. Поэтому московским выпускникам становится все сложнее конкурировать при поступлении в вуз с иногородними. В связи с этим, добавил мэр, систему столичного образования нужно развивать и дальше.