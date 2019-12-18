Запрет на продажу снюсов несовершеннолетним введен на Кубани

18.12.19 14:01

© РИА Новости. Константин Михальчевский

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Краснодарского края в среду приняло закон, вводящий в регионе запрет на розничную продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина в организм.

Депутаты единогласно поддержали законопроект, внесенный губернатором Вениамином Кондратьевым, а также утвердили поправки в краевой закон "Об административных правонарушениях", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с внеочередной сессии краевого парламента.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, налагаемого на граждан, в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Полномочиями по составлению протоколов наделены административные комиссии муниципальных образований.

Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко поддержал позицию главы региона, заявив, что для полноценного решения проблемы употребления подростками никотиносодержащих смесей (снюсов) необходимы изменения в федеральном законодательстве.

"Но сейчас мы действуем на опережение. Принимаем краевой закон, чтобы ограничить торговлю опасным продуктом и оградить наших детей. Предусматриваем меры ответственности для тех, кто рискнет не исполнять нормы краевого закона. Штрафы будут достаточно серьезные", - подчеркнул он.

Бурлачко также отметил, что в декабре законодатели Кубани приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку о необходимости доработки проекта федерального закона "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака".

Ранее губернатор Кондратьев заявил журналистам, что в регионе пройдут масштабные рейды по выявлению и пресечению фактов розничной торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Особое внимание уделят территориям вблизи социальных учреждений, школ и спортивных клубов. В состав комиссий войдут сотрудники полиции и специалисты Роспотребнадзора.