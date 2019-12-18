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18.12.19 14:06

Волгоградский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих

© РИА Новости. Алексей Филиппов
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря для госслужащих, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление об установлении на территории региона выходного дня 31 декабря 2019 года. Для компенсации трудового времени рабочим днем станет последняя суббота уходящего года - 28 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление носит обязательный характер для государственных учреждений и предприятий Волгоградской области, рекомендательный - для коммерческих организаций, территориальных подразделений федеральных органов власти и учреждений, органов местного самоуправления.

Ожидается, что данное решение позволит создать комфортные условия для подготовки жителей Волгоградской области к празднованию Нового Года и Рождества, а также снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру.

По данным пресс-службы губернатора региона, жители области отмечали в соцсетях, что готовы поработать в субботу, чтобы не ехать на работу 31 декабря и спокойно приготовиться к празднику.

Официально канун Нового года не является выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".

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