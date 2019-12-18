В Москве не будут вводить санкции за нарушение правил раздельного сбора мусора

18.12.19 14:18

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Столичные власти заранее начинают информировать москвичей и приучать их к раздельному сбору мусора, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы вводим раздельный сбор мусора, мы не вводим никаких жестких санкций. Максимально стараемся информировать людей",- сказал Собянин в среду, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы.

Как подчеркнул столичный градоначальник, власти уже сейчас создают визуальное информирование.

"Брендируем контейнеры для сбора мусора, брендируем машины, раздаём информацию через интернет и почтовые ящики",- сообщил Собянин.

"Мы не обязаны были вводить с этого года, у нас ещё пару лет есть. Но я решил, чем раньше, тем лучше, будем привыкать",- отметил мэр.

Ранее сообщалось, что власти Москвы предложили новую схему обращения с отходами, по которой часть мусора будет сжигаться на заводах в Подмосковье, а часть - вывозиться в Калужскую, Владимирскую и Тульскую область. Проект схемы опубликовали в середине ноября, 16 декабря завершается его публичное обсуждение, сообщило издание "Ведомости".