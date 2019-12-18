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18.12.19 14:18
В Москве не будут вводить санкции за нарушение правил раздельного сбора мусора
"Мы вводим раздельный сбор мусора, мы не вводим никаких жестких санкций. Максимально стараемся информировать людей",- сказал Собянин в среду, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы.
Как подчеркнул столичный градоначальник, власти уже сейчас создают визуальное информирование.
"Брендируем контейнеры для сбора мусора, брендируем машины, раздаём информацию через интернет и почтовые ящики",- сообщил Собянин.
"Мы не обязаны были вводить с этого года, у нас ещё пару лет есть. Но я решил, чем раньше, тем лучше, будем привыкать",- отметил мэр.
Ранее сообщалось, что власти Москвы предложили новую схему обращения с отходами, по которой часть мусора будет сжигаться на заводах в Подмосковье, а часть - вывозиться в Калужскую, Владимирскую и Тульскую область. Проект схемы опубликовали в середине ноября, 16 декабря завершается его публичное обсуждение, сообщило издание "Ведомости".
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