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18.12.19 14:21
Медсестру, обвиняемую в заражении пациентов ВИЧ, судят на Ставрополье
Как сообщается на сайте суда, медсестра обвиняется в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ, поскольку не исполнила надлежащим образом свои обязанности, "что находится в прямой причинной связи с заражением пятерых человек ВИЧ-инфекцией".
"Работая старшей медицинской сестрой, не обеспечила безопасное проведение лечебных мероприятий, не проконтролировала выполнение средним медицинским персоналом ухода за периферическими венозными катетерами. Один из венозных катетеров применялся к пациенту, который был ВИЧ-инфицирован, из-за халатности старшей медицинской сестры, данный катетер был использован несколько раз, что привело к заражению ВИЧ-инфекцией троих малолетних и двоих взрослых пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду суд провел предварительное слушание по делу, по его итогам принято решение проводить дальнейшие заседания в закрытом режиме.
"Поскольку материалы уголовного дела содержат сведения об обстоятельствах заражения ВИЧ-инфекцией потерпевших, в том числе и малолетних, суд посчитал, что имеются предусмотренные законом основания для рассмотрения данного уголовного дела в закрытом судебном заседании", - поясняется в пресс-релизе.
Следующее заседание по делу пройдет 26 декабря.
Ранее со ссылкой на Минздрав края сообщалось, что по факту заражения пациентов ВИЧ была проведена проверка, в ходе которой был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований.
По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица.
Все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевой Центр СПИД и получают бесплатно необходимую антиретровирусную терапию. У детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью.
Вместе с тем источник в медицинских кругах региона ранее пояснил агентству, что один из заразившихся в этой больнице подал иск в суд Буденновска "о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью", который уже удовлетворен. По его данным, другие зараженные пациенты с исками о компенсациях в суд пока не обращались.
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