"Тюменьэнерго" ввело две подстанции в Тюмени общей стоимостью 1,1 млрд рублей

18.12.19 14:40

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

18 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Тюменьэнерго" (работает под брендом "Россети Тюмень") в среду ввело две подстанции 110 кВ в Тюмени - "Причал" и "Молодежная", сообщается на портале областного правительства.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе энергокомпании, на строительство подстанций направлено около 1,1 млрд рублей.

Необходимость строительства новых энергообъектов была обусловлена растущей потребностью областного центра и Тюменского района в электрической мощности.

"Мы запускаем в работу очень важные для нашего региона объекты энергетики. Они существенно повысят надежность, качество энергоснабжения и обслуживания наших потребителей. "Причал" создает перспективы развития и строительства почти 10 млн кв. метров жилья. А подстанция "Молодежная", помимо перспективного многоэтажного строительства, обеспечит электроэнергией более 4 тыс. земельных участков для нужд многодетных семей. Это очень важная социальная задача", - приводятся в сообщении слова губернатора области Александра Моора, который присутствовал на церемонии пуска.

Согласно сообщению, подстанция "Причал" трансформаторной мощностью 80 МВА позволит перераспределить нагрузку смежных центров питания и в дальнейшем подключить новые жилые комплексы, микрорайоны и промышленных потребителей.

Подстанция "Молодежная" мощностью 50 МВА предназначена для электроснабжения части областной столицы и прилегающих территорий. Ввод ее в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения существующих потребителей. Кроме того, в перспективе от подстанции будут запитаны новые микрорайоны.

Современные цифровые технологии и оборудование позволяют осуществлять управление подстанциями без присутствия персонала и проводить online-мониторинг электрооборудования, подчеркивается в пресс-релизе.

АО "Тюменьэнерго" - межрегиональная сетевая распределительная компания в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Владельцем 100% акций является ПАО "Россети".