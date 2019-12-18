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18.12.19 14:48
Собянин: ответственность за беспорядки в Москве лежит на провокаторах
"Ответственность за то, что пострадали люди, что произошёл конфликт, что люди отбывают сроки, лежит в первую очередь на тех провокаторах, которые их погнали туда. Которые на легальном митинге призвали идти штурмовать мэрию",- сказал Собянин, отвечая в среду на вопросы депутатов Мосгордумы.
Как подчеркнул мэр, "нет такой страны, города в мире, где было бы разрешено перекрывать улицы, тротуары, блокировать органы государственной власти". "Если такая страна есть, то она просто развалится, кроме анархии, беспорядка ничего не будет", - заявил Собянин.
Летом в столице прошла серия несогласованных митингов, задержание участников которых вылилось в дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников силовых структур. Несколько активистов были приговорены к реальным тюремным срокам.
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