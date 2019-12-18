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18.12.19 14:51

Пятеро подозреваемых в причастности к терроризму задержаны на юге РФ

© РИА Новости. Игорь Зарембо
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи и сотрудники ФСБ задержали в трех регионах пятерых членов террористического сообщества, большая часть которого уже отбывает наказание, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по чч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нем)", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что в ходе следственных действий на территории Дагестана, Краснодарского края и Волгоградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержаны пять человек.

На территории Северо-Кавказского федерального округа во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МВД и ФСИН проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого замначальника УФСИН по Калмыкии, сказала Петренко.

По данным следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в колонии №2 Калмыкия, "в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории колонии террористическое сообщество". "Поддерживая его цели и задачи, в его состав в период с 2013 года по настоящее время на территории исправительной колонии вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества", - сказала Петренко.

По ее словам, в связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Остальные подозреваемые в настоящее время отбывают наказания в местах лишения свободы, в том числе в ИК-2 УФСИН по Республике Калмыкия. Помимо этого, еще трое участников террористического сообщества, после освобождения из мест лишения свободы в период с 2014 по 2015 годы на территории Республики Дагестан при оказании вооружённого сопротивления были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов", - сказала Петренко.

Она добавила, что следствием устанавливается роль и степень участия каждого подозреваемого, будет дана правовая оценка действиям сотрудников республиканского УФСИН.

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