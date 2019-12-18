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18.12.19 14:59

Московские школьники уйдут на новогодние каникулы без домашних заданий

© РИА Новости. Алексей Даничев
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Палата межрайонных советов директоров образовательных организаций Москвы (МРСД) поддержала инициативу министра просвещения РФ Ольги Васильевой, которая предложила отказаться от домашних заданий на зимние каникулы и дать возможность отдохнуть детям в праздники.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента образования и науки столицы в среду, на заседании палаты МРСД 16 декабря принято решение рекомендовать директорам московских школ не задавать домашние задания ученикам на новогодние каникулы.

"Те школьники, которые во время каникул захотят повторить пройденный материал, смогут воспользоваться библиотекой Московской электронной школы (МЭШ). Благодаря новому сервису самопроверки школьники могут выполнить проверочные работы по различным предметам и с их помощью освежить знания и подготовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам", - рассказал собеседник агентства.

В департаменте напомнили, что сегодня в библиотеке МЭШ размещено свыше 40 тыс. сценариев уроков, 348 электронных учебников и 1290 учебных пособий, более 86 тыс. интерактивных образовательных приложений, созданных учителями города и ведущими отечественными ИТ-компаниями, а также огромное количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.

"Дважды, в 2018 и 2019 годах, МЭШ вошла в список 100 главных образовательных проектов мира по версии HundrED", - добавил собеседник "Интерфакса".

Палата межрайонных советов директоров образовательных организаций Москвы является общественно-профессиональным объединением, в состав которого входят председатели районных МРСД - руководители образовательных организаций.

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