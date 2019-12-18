31 декабря объявлено выходным для госслужащих Астраханской области

18.12.19 15:21

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря для государственных служащих правительства, сообщил в глава региона во время итоговой пресс-конференции в среду.

"31 декабря станет выходным для госслужащих. Для компенсации трудового времени рабочим днем станет последняя суббота уходящего года - 28 декабря", - сказал Бабушкин.

Он добавил, что принять соответствующие изменения в рабочем графике рекомендовано руководителям исполнительных органов власти Астраханской области, а также организациям и предприятиям, где это возможно без нарушения технологических процессов.

Официально канун Нового года не является выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".