Образовательную площадку для обучения IT-технологиям открыли в Тамбове

18.12.19 15:33

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Центр цифрового образования детей "IT-куб" создан на территории информационно-выставочного центра ПАО "Пигмент" в Тамбове, сообщили "Интерфаксу" в областном управлении образования и науки.

"IT-куб" - это инновационная образовательная площадка, где школьники смогут осваивать востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, будут изучать технологии "Big Data" и даже создавать виртуальную реальность.

ПАО "Пигмент" выступит в качестве индустриального партнера управления образования и науки Тамбовской области.

По условиям соглашения центр цифрового образования детей займёт площадь в 736 кв. м.

В структуру будущего "IT-куба" войдут шесть обязательных функциональных зон-кубов по определенным образовательным направлениям: "Программирование на Python", "Мобильная разработка", "Разработка VR/AR-приложений", "Системное администрирование", "Основы программирования на Java", "Цифровая гигиена и работа с большими данными".

Планируется, что ежегодно в центре будут заниматься порядка 400 детей в возрасте от 5 до 18 лет, еще не менее 1,5 тыс. детей смогут дополнительно принимать участие в мероприятиях и акциях.