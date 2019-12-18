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18.12.19 15:33
Образовательную площадку для обучения IT-технологиям открыли в Тамбове
"IT-куб" - это инновационная образовательная площадка, где школьники смогут осваивать востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, будут изучать технологии "Big Data" и даже создавать виртуальную реальность.
ПАО "Пигмент" выступит в качестве индустриального партнера управления образования и науки Тамбовской области.
По условиям соглашения центр цифрового образования детей займёт площадь в 736 кв. м.
В структуру будущего "IT-куба" войдут шесть обязательных функциональных зон-кубов по определенным образовательным направлениям: "Программирование на Python", "Мобильная разработка", "Разработка VR/AR-приложений", "Системное администрирование", "Основы программирования на Java", "Цифровая гигиена и работа с большими данными".
Планируется, что ежегодно в центре будут заниматься порядка 400 детей в возрасте от 5 до 18 лет, еще не менее 1,5 тыс. детей смогут дополнительно принимать участие в мероприятиях и акциях.
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