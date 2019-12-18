Три внеплановых "осенних" теленка появилось у калужских зубров

18.12.19 15:37

Фото с сайта национального парка "Угра"

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Осенние телята появились у зубров в национальном парке "Угра" (Калужская область), сообщается на официальном сайте нацпарка.

В природе телята у крупных копытных рождаются в начале весны, за весенне-летний сезон они успевают вырасти. Но когда складываются хорошие условия, планка рождаемости смещается.

"Стада, где есть осенние телята, требуют особой опеки. Сейчас к одной из кормушек выходит стадо, где аж три таких теленка, осенних. Значит, мы должны обращать повышенное внимание на те кормушки, которые они посещают", - отмечается на сайте.

Зубр занесен в Красную книгу. Их разведением нацпарке занимаются в рамках проекта "Восстанавливаем леса - возвращаем зубров".

Национальный парк "Угра" образован в соответствии с постановлением правительства РФ в 1997 году, охватывает участки в Жиздринском, Перемышльском и Бабынинском районах Калужской области, находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. В 2002 году ему присвоен статус биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО. Общая площадь территории составляет 153,832 тыс. га.