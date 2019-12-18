Бюджет-2020 Оренбургской области принят с дефицитом 3,6% от расходов

18.12.19 15:40

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области на заседании в среду приняли во втором (окончательном) чтении закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", сообщает пресс-служба регионального парламента.

Бюджет области на 2020 год принят с прогнозируемым объемом доходов в размере 102,364 млрд рублей, расходов - 106,214 млрд рублей, дефицитом - 3,85 млрд рублей (3,6% от расходов).

Согласно материалам Заксобрания, на 2021 год доходы запланированы в размере 102,172 млрд рублей, расходы - 103,364 млрд рублей, дефицит - 1,192 млрд рублей; на 2022 год доходы составят 102,778 млрд рублей, расходы - 103,724 млрд рублей, дефицит - 946,321 млн рублей.

Ко второму чтению параметры изменились за счет уточнения безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Председатель областного Заксобрания Сергей Грачев отметил, что впервые параметры регионального бюджета перешагнули цифру в 100 млрд рублей, что является показателем "положительной динамики экономических процессов в регионе".

"В результате проделанной работы Оренбургская область имеет реалистичный, сбалансированный, социально ориентированный бюджет на 2020 год и плановый период. Дефицит бюджета не критический, а носит скорее технический характер, так как прогнозные возможности для бюджетного маневрирования за счет поступления дополнительных доходов существуют. Необходимо изыскивать дополнительные источники доходов, привлекать в регион новые инвестиции, оптимизировать расходы. Это задача на перспективу, и она вполне решаема", - сообщает пресс-служба со ссылкой на спикера парламента.

Кроме того, депутаты утвердили изменения в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Доходы и расходы на 2019 год увеличены на 646 млн рублей. Параметры бюджета текущего года с учетом изменений: доходы - 95,273 млрд рублей, расходы - 99,981 млрд рублей, дефицит - 4,708 млрд рублей (4,7% от расходов).