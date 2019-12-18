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18.12.19 15:51

Тульская область объявила 2020 год Годом здоровья

© РИА Новости. Алексей Никольский
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Развитие первичного звена здравоохранения, решение проблемы кадрового обеспечения медицинских учреждений станут главными направлениями в работе властей Тульской области в рамках Года здоровья в 2020 году, сообщил глава региона Алексей Дюмин в послании к депутатам областной думы в среду.

"Нам нужны новые подходы к работе здравоохранения. Необходимо оздоровить саму отрасль, в которой еще немало проблем. Предлагаю объявить 2020 год в Тульской области "Годом здоровья", - сказал Дюмин.

Губернатор отметил, что приоритетом станет развитие первичного звена здравоохранения, где будут учтены мнения, как пациентов, так и самих медработников.

"В этом году выполним нормативы по доступности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на всей территории области. Всего их у нас сейчас 368. Но 100 из них нуждаются в первоочередном ремонте. Ставлю перед правительством задачу - в течение двух лет привести их в порядок. Капитально отремонтировать, а на месте аварийных - построить новые", - подчеркнул Дюмин.

Глава региона поручил Минздраву в 2020 году довести количество предприятий, участвующих в проекте "Здоровый регион", до 60. А число осмотренных работников - до 10 тысяч.

Губернатор также заявил о мерах стимулирования и поддержки медицинских работников.

"Одна из главных проблем отрасли у нас - нехватка кадров. Причем за медиков мы сейчас конкурируем не с Рязанью и Орлом, а с Москвой и Подмосковьем. А еще - с коммерческими клиниками. Поэтому нам требуются более эффективные программы привлечения специалистов. Нужно стимулировать и поддерживать врачей. Поручаю правительству в 2020 году принять дополнительные меры по поддержке медиков. А Минздраву - разработать порядок финансового поощрения лучших врачей региона", - отметил Дюмин.

По его словам, будет увеличен жилищный фонд для врачей.

"В фонде жилья для врачей - 29 квартир. В этом году приобретаем 7 квартир и еще 50 - в ближайшие два года. Достигнута договоренность с правительством России и агентством "ДОМ.РФ" о безвозмездной передаче более чем 140 квартир в региональную собственность. 100 из них будут предназначены для медиков", - подчеркнул Дюмин.

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