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18.12.19 15:53

ЦБ РФ оценил влияние "мусорной реформы" на инфляцию в 2019г

© РИА Новости. Максим Блинов
18 декабря. Interfax-Russia.ru - "Мусорная реформа" в РФ оказала заметное влияние на инфляцию в 2019 году, но ее вклад в рост цен был небольшим из-за малого веса в структуре потребительских расходов, говорится в докладе Банка России, посвященном немонетарным факторам инфляции в 2017-2019 годах.

ЦБ напомнил, что в 2019 году начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Основной задачей реформы, реализуемой в регионах, стало создание современной системы, предполагающей строительство большого количества объектов по сортировке и переработке ТКО.

Реформа затронула большую часть регионов: с 1 января 2019 года в программу вступили более 70 субъектов. Остальные (за исключением Москвы) должны вступить до 1 января 2020 года, Москва - с 2022 года. Переход к новым правилам обращения с ТКО вызвал значительный рост тарифов, связанный с их доведением до экономически обоснованных уровней, устанавливаемых в зависимости от стоимости транспортировки и складирования отходов на полигонах, налоговых платежей региональных операторов и с учетом инвестиций в создание современной инфраструктуры обращения с отходами и платы за негативное воздействие на окружающую среду. В результате плата за обращение с твердыми коммунальными отходами выросла с начала года в 1,5 раза, говорится в докладе ЦБ.

Регулятор указывает, что темпы роста тарифов в регионах значительно различались: в отдельных регионах тарифы увеличились более чем в два раза, в четырех субъектах РФ рост тарифов продолжился в феврале-мае, еще в пятнадцати увеличение платы за утилизацию ТКО ожидается в III-IV кварталах 2019 года. Вклад произошедшего повышения тарифов в ускорение инфляции в отдельных субъектах РФ достигал 0,2-0,4 п.п. Власти многих регионов уже в феврале заявили о возможном снижении тарифа, к маю тарифы были снижены в пятнадцати регионах.

"Тем не менее, благодаря малому весу в структуре потребительских расходов вклад в повышение годовой инфляции был небольшим (менее 0,1 п.п.)", - отмечает ЦБ.

Сильный рост платы за утилизацию ТКО повлек в некоторых субъектах РФ проверки обоснованности установленных тарифов, инициированные главами регионов и органами исполнительной власти (в Кировской, Свердловской, Томской, Омской областях, в Туве и Чувашии). По результатам проверок могут измениться как принципы расчета тарифов, так и сами тарифы, что приведет к перерасчету выплат, говорится в докладе. Одной из мер по снижению платы за утилизацию ТКО является обнуление ставки НДС для региональных операторов по обращению с ТКО, которое возможно с 2020 года. Эта мера может привести к снижению тарифов на 16%. Также региональные власти могут принимать решение об установлении нулевой ставки налога на прибыль для региональных операторов.

"В дальнейшем индексация тарифов по обращению с ТКО, по-видимому, будет происходить в зависимости от двух основных факторов: динамики стоимости топлива и интенсивности реализации региональных инвестиционных программ операторов в сфере обращения с ТКО согласно утвержденным в каждом регионе территориальным схемам в сфере обращения с отходами производства и потребления. В отдельных случаях размер индексации может заметно отклоняться от уровня 4% в год", - отмечается в докладе ЦБ.

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