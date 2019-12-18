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18.12.19 16:06
Минпромторг направит автопроизводителям окончательный вариант дифференциации промсубсидий
"Мы в ближайшие дни направим уже производителям окончательный вариант (решения по дифференциации промсубсидий - ИФ), который будет вам точно известен", - сказал он.
Подробностей механизма дифференциации министр не уточнил.
Отвечая на вопрос о том, не опасается ли ведомство ухода иностранных игроков с российского рынка, Мантуров отметил, что дифференциация промсубсидий, напротив, будет мотивировать автопроизводителей к развитию производств и локализации компонентов в РФ.
"Дифференциация промсубсидий должна мотивировать игроков к тому, чтобы больше заниматься организацией производства компонентов, повышать уровень локализации непосредственно на самих предприятиях, использовать российские компоненты более активно, для того чтобы формировалось больше добавленной стоимости в стране", - сказал Мантуров.
"У нас сегодня активно развивается направление, связанное с экспортом - иностранные производители экспортируют свою продукцию в ближнее и дальнее зарубежье, используя меры поддержки со стороны российского правительства. Если коллеги все правильно посчитают в совокупности всех тех требований, которые мы предъявляем, и мер поддержки, думаю, что это наоборот будет их мотивировать развивать свое производство", - добавил глава Минпромторга.
В начале недели газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что правительство приняло решение дифференцировать выплату автоконцернам компенсирующих утильсбор промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации. О решении, по данным издания, было объявлено на совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Козака в понедельник.
Дифференциацию планируется реализовать по схеме 50/50% с 2020 г. Предполагается также, что с 2021 г. по уровню фактической локализации будет выплачиваться уже 75% компенсаций, а с 2022 г. - все 100%, уточняла газета.
Уровень локализации будет рассчитываться исходя из балльной системы в соответствии с постановлением правительства №719.
Ссылаясь на свои источники, газета отмечала, что в случае принятия дифференцированного подхода в предложенном виде от роста ставок утильсбора с 2020 г. увеличатся цены не только на иномарки, но и на собранные в РФ машины иностранных концернов.
Российские автоконцерны, заключившие СПИКи, получают промышленные субсидии общим размером около 150 млрд руб. в год. Фактически выплаты нужны для компенсации утилизационного сбора, который с нового года будет проиндексирован в третий раз.
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