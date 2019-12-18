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В места проведения новогодних мероприятий в центре Москвы не будут допускать нетрезвых посетителей, людей с пиротехникой и напитками

© РИА Новости. Сергей Пятаков
18 декабря. Interfax-Russia.ru - В период новогодних праздников 31 декабря по 5 января в центральной части Москвы, в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь формируется единое пространство, на котором вводится особый режим для доступа граждан, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Проход к местам проведения праздничных мероприятий будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с обязательной организацией досмотровых мероприятий",- сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что основные входные группы будут расположены: на ул. Тверская со стороны Пушкинской площади, на ул. Моховая со стороны ул. Большая Никитская, на ул. Большая Дмитровка, у выхода из метро, на пересечении Театрального проезда с ул. Рождественка, на ул. Никольская, на ул. Ильинка, а также на ул. Москворецкая, у храма Василия Блаженного.

"Лица в состоянии алкогольного опьянения, граждане с оружием, предметами, которые могут быть использованы в качестве такового, допускаться не будут. Кроме того, запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе проведения досмотровых мероприятий",- подчеркнули в департаменте.

Кроме того, в местах проведения праздничных мероприятий предусмотрено перемещение припаркованного автотранспорта с привлечением автомашин-эвакуаторов, также будут использованы заградительные сооружения, исключающие свободный проезд автотранспорта к местам праздничных мероприятий.

"Рекомендуем всем желающим принять участие в праздничной программе проявить понимание и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами, а также от поездок на личном транспорте в центральную часть города",- заключили в ведомстве.

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