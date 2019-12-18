18.12.19 16:22

© РИА Новости. Денис Абрамов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды начнется в январе 2020 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в среду.

"В январе", - ответил он на уточняющий вопрос.

"Мы пришли к общему выводу, что необходимо параллельно решить две задачи: провести за девять месяцев работу по согласованию общего плана, в который в том числе будет входить эксперимент по маркировке питьевой и минеральной бутилированной воды, - сказал он. - А дальше будет принято окончательное решение, через девять месяцев. Я надеюсь, что мы придем к завершению эксперимента с четкой позицией всех ведомств и самое главное - бизнеса, который будет в нем участвовать".

По словам министра, комплекс мер, которые планируется реализовать в течение девяти месяцев, "покажет и даст возможность принять окончательное решение либо по продолжению эксперимента, либо по назначению даты, когда маркировка будет обязательной". "Мы с коллегами из ассоциаций питьевой и минеральной воды договорились о том, чтобы отнестись к этому более дисциплинированно и осознанно, - сказал Мантуров. - Чтобы, не дожидаясь решения об окончательной дате по обязательной маркировке, начали активно работать с ЦРПТ (оператор маркировки продукции - ИФ). ЦРПТ также (необходимо - ИФ) идентифицировать всех производителей для того, чтобы провести с ними активную работу по началу эксперимента".

Министр напомнил, что госкомиссия рассматривает этот вопрос не первый раз. "Мы его рассматривали на предыдущем заседании и договаривались, что в декабре вернемся к вопросам относительно внедрения маркировки и относительно наведения порядка в обороте питьевой и минеральной воды", - сказал он.

Как отметил Мантуров, оценки ведомств и экспертов по доле нелегального оборота на этом рынке расходятся и составляют от 2% до 30%.

Как сообщалось, первоначально эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды намечалось провести с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом, был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планировалось, что маркироваться будет продукция под кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2201 (воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег).

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов ранее говорил, что питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России. "Ростех" является одним из бенефициаров ЦРПТ (оператор маркировки продукции в РФ). "Процент фальсификата составляет от 25% до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах - и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции", - говорил он на встрече с президентом РФ в июле.

На введении маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды настаивает и Роспотребнадзор, который направлял свои предложения в Минпромторг.

В среду служба распространила новое сообщение, в котором подчеркивает, что "система маркировки минеральных вод средствами идентификации позволит не допустить попадание на рынок воды, расфасованной предприятиями-фантомами, а в случае выявления на рынке фальсифицированной продукции - незамедлительно принимать меры по изъятию такой продукции одномоментно во всех субъектах Российской Федерации".

По данным Роспотребнадзора, в рамках проверок торговых точек был проведен анализ 200 тыс. партий минеральной воды объемом 175 тыс. тонн. В результате из-за различных нарушений было изъято из оборота 150 партий, наложено штрафов на общую сумму 9 млн рублей, 11 материалов переданы в суд. В результате этих мероприятий выяснилось, что иногда производитель, указанный при маркировке, не существует, и продукция производится по неизвестному адресу, уточняется в сообщении.

Кроме того, с инициативой о проведении эксперимента по маркировке минеральных и питьевых вод выступало ООО "Холдинг Аква" (совместная компания "Аква-инвеста", чьим совладельцем является АФК "Система", и АО "Кавминкурортресурсы", контролируемого государством).

ЦРПТ является совместным проектом USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).