МИД РФ связывает задержание судов японских рыбаков с превышением ими объемов улова осьминога

18.12.19 16:52

© РИА Новости. Проданов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Японские рыболовецкие суда были задержаны в связи с превышением допустимых объемов улова осьминога, РФ призывает японскую сторону принять эффективные меры по выполнению соглашения между правительствами двух стран о некоторых вопросах в области промысла морских живых ресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Согласно информацию, которую мы получили от пограничной службы ФСБ России, и по данным представителей министерства иностранных дел нашей страны в Южно-Сахалинске, 17 декабря в результате проведенной российскими пограничниками проверки японских судов, они осуществляли промысел осьминога в районе Южных Курил на основе соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. На пяти из них были выявлены несоответствия фактического объема улова данным в промысловых журналах", - сказала Захарова в среду.

Она отметила, что "с учетом погодных условий, эти суда были доставлены в порт Южно-Курильск для дальнейшего разбирательства".

По предварительным оценкам, превышение по объему улова "в совокупности исчисляется несколькими тоннами", пояснила Захарова.

"Обращаю внимание, что соглашение действует уже 20 лет, и при этом его реализация ежегодно омрачается подобными нарушениями. Мы призываем японскую сторону принять надлежащие эффективные меры по соблюдению положений соглашения и достигнутых договорённостей", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, задержанным членам японских экипажей российские пограничники предоставили трехдневный сухой паек, также прорабатывается возможность доставки продуктов, топлива, одежды и медикаментов.

Ранее телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии сообщал, что российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов. Японские суда прибыли из префектуры Хоккайдо, они были задержаны для досмотра и доставлены на один из Курильских островов.

Представитель правительства префектуры Хоккайдо заявил NHK, что суда занимались ловом осьминогов в рамках соглашения между Россией и Японией. Он предположил, что суда могли быть доставлены на остров Кунашир из-за якобы выявленных российской стороной расхождений между объемом, обозначенным в бортовых журналах, и фактическим уловом.