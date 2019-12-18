Нарушения в декларациях о доходах выявлены более чем у 20 директоров ижевских школ

18.12.19 17:10

© РИА Новости. Ростислав Нетисов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками управления образования администрации Ижевска и директорами школ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в среду.

"Выявлены многочисленные случаи представления муниципальными служащими управления и руководителями образовательных организаций Октябрьского района неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017-2018 годы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушения в декларациях выявлены у четверых служащих управления образования и 26 руководителей учреждений. Чаще всего чиновники не предоставляют сведения о дополнительных доходах, транспортных средствах и объектах недвижимости. Один из служащих управления не представил информацию об участии супруга в двух коммерческих организациях.

Также отмечены факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками управления, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений.

"В ряде случаев ими при наличии оснований не инициированы проверки достоверности и полноты представленных служащими и руководителями сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", - уточняет пресс-служба.

Проверка также установила, что начальник одного из секторов управления образования администрации Ижевска в нарушение закона выполнял другую оплачиваемую работу без предварительного письменного уведомления руководства.

"По результатам проверки прокуратурой района начальнику управления внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и признано обоснованным, 31 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.