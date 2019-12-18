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18.12.19 17:47

Ростехнадзор подтвердил завершение строительства ж/д части Крымского моста

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

"Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", - говорится в пресс-релизе.

В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал заказчику стройки - ФКУ Упрдор "Тамань" - заключение о соответствии.

"Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации", - отмечается в сообщении.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, который соединяет полуостров с материковой частью России.

"Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов", - говорится в пресс-релизе агентства. Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора.

Планируется, что до 24 декабря сооружение передадут балансодержателю. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь).

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в третьей декаде декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.

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