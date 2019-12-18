В "Домодедово" задержали около 40 граждан Израиля

18.12.19 17:53

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Израиля в Москве.

"Задержаны примерно 40 человек. За что они были задержаны, мы не знаем", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

"Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем", - добавили в дипмиссии.