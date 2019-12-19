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19.12.19 06:07

Группа "ВИС" и новосибирские власти достигли соглашения о "разморозке" мусорной концессии

© РИА Новости. Павел Львов
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Концессионер строительства мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области - ООО "Экология Новосибирск" (входит в Группу "ВИС") и правительство региона достигли соглашения о возобновлении реализации проекта, сообщил генеральный директор АО "Группа ВИС" Кирилл Гапеев журналистам в Новосибирске в среду.

"Принципиальное соглашение с правительством области по условиям "разморозки" (концессии - ИФ) достигнуты, но документ до сих пор находится на согласовании. Это не есть положительный результат. Потому что, повторюсь, мы в этом бизнесе именно из-за мусоросортировочной отрасли", - сказал он.

Гапеев объяснил, что "Экология-Новосибирск" взяла на себя обязательства регионального оператора по обращению с ТКО именно из-за интереса к мусорной отрасли в комплексе, вместе с реализацией проекта концессии.

Он уточнил, что подписание соглашения ожидалось еще в октябре, сейчас оно отложено на январь 2020 года. По словам Гапеева, региональные власти определили альтернативный участок для строительства одного из мусоросортировочных комплексов, но не стал называть его расположение.

"Вообще концессионное соглашение, которое было подписано, не устанавливало конкретную стоимость. Она определяется по результатам проектирования, на основании которого определяется смета, смета проходит государственную экспертизу и ценовой аудит, и тогда возникает будущая цена", - сказал Гапеев, пояснив, что со сменой одной из площадок будет пересчитана и стоимость концессии.

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