Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели солдата-срочника в Иркутске

19.12.19 06:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту гибели солдата срочной службы на железнодорожной станции "Иркутск-Сортировочный" в Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в военной прокуратуре Центрального военного округа.

"Уголовное дело о гибели солдата-срочника возбуждено по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Обстоятельства произошедшего выясняются", - сказал представитель прокуратуры.

В свою очередь иркутские СМИ сообщают, что солдат покончил с собой после ссоры с подругой.

Ранее сообщалось, что погибший служил в одной из воинских частей Западного военного округа (ЗВО), и покончил с собой, находясь в составе военного караула, сопровождающего железнодорожный груз. Инцидент произошел 11 декабря. Солдату было 20 лет.