Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с участием маршрутки в Иркутской области

19.12.19 06:26

© РИА Новости. Андрей Стенин

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Рейсовый микроавтобус и автомобиль столкнулись утром в четверг в Тулунском районе Иркутской области, погиб один человек и девять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"По предварительным сведениям, в результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля Isuzu. Девять человек госпитализированы. Тяжесть полученных травм уточняется", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в 09:40 местного времени (04:40 мск) в 2 км от села Шерагул в Тулунском районе. Маршрутка Ford следовала из Тулуна в Шерагул.

На месте работают два экипажа ГИБДД, виновник аварии устанавливается.