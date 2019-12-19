Семь детсадов начнут строить в Алтайском крае в 2020 году

19.12.19 06:37

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Детский сады для 1,2 тыс. дошкольников появятся в райцентрах Алтайского края, сообщает пресс-центр правительства региона.

"Строительство семи детских садов стартует в начале 2020 года. В селе Ая и райцентрах Залесово, Поспелиха, Тальменка и Целинное появятся новые дошкольные образовательные учреждения на 140 мест каждое, еще два построят в Рубцовске и Фирсовой Слободе", - говорится в сообщении.

"В новых детских садах предусмотрены группы для детей раннего, младшего, среднего и старшего возрастов. В учреждениях оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения", - подчёркивается в пресс-релизе.

В настоящее время с подрядными организациями заключают контракты. Завершить строительство всех детсадов предполагается до конца 2021 года.