|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.12.19 06:42
Более 70 детских садов эвакуировали в трех дальневосточных регионах из-за анонимных сообщений о минировании
"В данный момент эвакуировано 47 садов, это 10 тысяч 821 ребенок и 2 тысячи 110 сотрудник", - сказал представитель пресс-службы.
Детей размещают в ближайших соцучреждениях и обзванивают родителей.
Также эвакуация воспитанников детских садов и учащихся школы проходит в Благовещенске Амурской области.
"Сообщения о минированиях затронули детские сады, их уже порядка 15, это вместе с корпусами, так как в ряде детских садов несколько корпусов. Звонки продолжают поступать. Детей эвакуируют в близлежащие школы и в детские сады, которые не затронули сообщения. К детским садам направлены автобусы", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в мэрии города.
Кроме того, как уточнили в мэрии Благовещенска, звонок о минировании поступил и в отношении школы № 23.
Аналогичная ситуация сложилась и в Комсомольске-на-Амуре.
"Сейчас известно о том, что сообщения о минировании поступили в более чем 10 детских садов города", - рассказали агентству в пресс-службе УМВД по Комсомольску-на-Амуре
Данные об анонимных сообщениях продолжают поступать. В каждом эвакуированном учреждении работают сотрудники оперативных служб.
В Еврейской автономной области, электронные сообщения от злоумышленников поступили в шесть детских садов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket