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19.12.19 06:42

Более 70 детских садов эвакуировали в трех дальневосточных регионах из-за анонимных сообщений о минировании

© РИА Новости. Максим Блинов
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 10 тысяч детей и 2-х тысяч сотрудников детских дошкольных учреждений эвакуировано в Хабаровске после сообщений о заложенных бомбах, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе администрации города.

"В данный момент эвакуировано 47 садов, это 10 тысяч 821 ребенок и 2 тысячи 110 сотрудник", - сказал представитель пресс-службы.

Детей размещают в ближайших соцучреждениях и обзванивают родителей.

Также эвакуация воспитанников детских садов и учащихся школы проходит в Благовещенске Амурской области.

"Сообщения о минированиях затронули детские сады, их уже порядка 15, это вместе с корпусами, так как в ряде детских садов несколько корпусов. Звонки продолжают поступать. Детей эвакуируют в близлежащие школы и в детские сады, которые не затронули сообщения. К детским садам направлены автобусы", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в мэрии города.

Кроме того, как уточнили в мэрии Благовещенска, звонок о минировании поступил и в отношении школы № 23.

Аналогичная ситуация сложилась и в Комсомольске-на-Амуре.

"Сейчас известно о том, что сообщения о минировании поступили в более чем 10 детских садов города", - рассказали агентству в пресс-службе УМВД по Комсомольску-на-Амуре

Данные об анонимных сообщениях продолжают поступать. В каждом эвакуированном учреждении работают сотрудники оперативных служб.

В Еврейской автономной области, электронные сообщения от злоумышленников поступили в шесть детских садов.

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