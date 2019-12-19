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19.12.19 06:51

Новая радиолокационная станция для обнаружения крылатых ракет поступит в Восточный военный округ

© РИА Новости. Алексей Филиппов
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Радиотехнические войска объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) по плану переоснащения на новые образцы техники получат новую радиолокационную станция 19Ж6П.

"В новой радиолокационной станции (РЛС) увеличена дальность обнаружения воздушных объектов, введены новые режимы работы, выполнена автоматизация процессов сопровождения, инициализации и сопровождения целей, есть возможность сопряжения РЛС с современными системами АСУ", - сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

Эта РЛС "предназначена для обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей, в том числе крылатых ракет, при воздействии активных и пассивных помех, а также отражений от земной поверхности и метеообразований", говорится в сообщении.

Всего с начала года в ВВО поступило около одной тысячи единиц вооружения и военной техники. По плану поставок вооружения, в ВВО поставят новые радиолокационные станции, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", автокраны, понтонные автомобили.

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