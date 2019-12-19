Жители Приамурья проголосовали за выходной в канун Нового года

19.12.19 07:13

© РИА Новости. Алексей Даничев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Жители Амурской области, принявшие участие в голосовании о переносе выходного дня на 31 декабря, проголосовали за рабочий день в субботу, 28 декабря.

"Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог - 95 процентов за перенос. Так что как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы", - написал губернатор Василий Орлов в инстаграме.

Официально канун Нового года не является выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".