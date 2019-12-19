Температура в Москве вторые сутки подряд бьет абсолютный рекорд

19.12.19 07:26

© РИА Новости. Максим Блинов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - В ночь на четверг в Москве был зафиксирован вторые сутки подряд абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"В среду к 20:00 на базовой московской метеостанции на ВДНХ температура достигла 5,4 градусов тепла, перекрыв прежний абсолютный максимум, установленный 18 декабря 1886 года, - плюс 5,3 градуса. Затем температура продолжила рост и к 01:00 четверга достигла 6,5 градусов, на 1,2 градуса перекрыв прежний максимум тепла, зафиксированный в 1982 году - так же 5,3 градуса", - уточнил собеседник агентства.

Всего, по его словам, с начала декабря средняя температура воздуха в Москве пока превышает норму почти на 6 градусов.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в четверг температура останется на уровне 4-6 градусов тепла, местами пройдут небольшие осадки.

При этом в связи с усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду, до полудня пятницы в Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Как ожидается, как минимум до середины следующей недели характер погода в столичном регионе существенно не изменится: в дневные часы прогнозируются небольшие плюсовые температуры, по ночам - около 0 градусов.