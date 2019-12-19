Белые медведи, скопившиеся ранее в районе чукотского села Рыркайпий, уходят по льду в океан

19.12.19 07:31

© РИА Новости. Вера Костамо

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Чукотского автономного округа доставили в село Рыркайпий, в окрестностях которого некоторое время назад наблюдалось скопление нескольких десятков белых медведей, освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования.

"Медведи уходят из Рыркайпия. Морской лед становится крепче, и хищники устремляются в свою естественную среду обитания. Из 56 зверей в окрестностях села осталось всего семь особей", - сообщил губернатор Чукотки Роман Копин в своем "Инстаграм".

Он отметил, что в село доставили необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей.

Контролировать ситуацию продолжает "медвежий патруль", полиция и пограничники.

"Ученые мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми. Большинство - молодые. Для них устроены "кормовые точки", расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми", - отмечает Копин.

В своем сообщении он подчеркивает, что отстрел краснокнижных белых медведей полностью исключен.