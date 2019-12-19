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19.12.19 07:31
Белые медведи, скопившиеся ранее в районе чукотского села Рыркайпий, уходят по льду в океан
"Медведи уходят из Рыркайпия. Морской лед становится крепче, и хищники устремляются в свою естественную среду обитания. Из 56 зверей в окрестностях села осталось всего семь особей", - сообщил губернатор Чукотки Роман Копин в своем "Инстаграм".
Он отметил, что в село доставили необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей.
Контролировать ситуацию продолжает "медвежий патруль", полиция и пограничники.
"Ученые мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми. Большинство - молодые. Для них устроены "кормовые точки", расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми", - отмечает Копин.
В своем сообщении он подчеркивает, что отстрел краснокнижных белых медведей полностью исключен.
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