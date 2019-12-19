Очередной конкурс на создание индустриального парка за 530,4 млн руб. не состоялся в Севастополе

19.12.19 08:28

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (Севастополь) вновь - уже пятый раз в текущем году - объявило тендер на строительство в городе индустриального парка.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 530,431 млн рублей, говорится в материалах сайта госзакупок.

Итоги запроса предложений планируется подвести в следующий четверг, заявки на участие принимаются до утра 26 декабря.

Ранее в 2019 году Севастополь четырежды искал подрядчика создания индустриального парка: на первые три тендера не было ни одной заявки, на четвертый - поступила единственная заявка от ООО "Тиса ЛТД", но аукционная комиссия на прошлой неделе признала ее не соответствующей требованиям закупки и отклонила.

Работы в индустриальном парке должны быть выполнены не позднее 1 декабря 2021 года, отмечается в документах.

Площадка для строительства находится в Гагаринском районе Севастополя, на территории земельного участка, расположенного на пересечении двух транспортных "артерий": Камышового шоссе и улицы Индустриальной с выходом на трассу "Таврида".

В индустриальном парке могут разместиться объекты недвижимости, производственные, административные, складские и другие помещения, необходимые для работы промпредприятий.

Источником финансирования работ по созданию парка является бюджет Севастополя, софинансирования - бюджет страны в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2023 года.