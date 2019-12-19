ГПП против "заморозки": россиянам предложат новую накопительную пенсионную систему
  
Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
   
Последняя капля: срочник мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за дедовщины
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
19.12.19 08:34

Экс-мэр Петропавловска-Камчатского отправлен под домашний арест по делу о взятках

© РИА Новости. Максим Богодвид
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, задержанный по подозрению во взяточничестве, в четверг решением городского суда отправлен под домашний арест сроком на месяц, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник руководителя следственного управления СКР Елена Матафонова.

"Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения Иваненко в виде домашнего ареста. Суд это ходатайство удовлетворил", - сказала Матафонова.

Как сообщалось, в отношении Иваненко возбуждено уголовное дело о получение взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным СУ СКР по Камчатскому краю, Иваненко дал признательные показания.

По версии следствия, мэр краевого центра получил от начальника муниципального казенного учреждения "Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского" взятку в 700 тыс. рублей за общее покровительство. СКР также установил, что Иваненко получил взятку в 200 тыс. рублей от предпринимателя за содействие при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Посредником в передаче обеих взяток фигурирует родной брат Иваненко, против которого расследуются два дела по ст.291.1 УК РФ.

19 ноября глава Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко сообщил о решении уйти в отставку по собственному желанию. Его заявление было опубликовано на сайте мэрии. Свое решение глава города объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. 27 ноября его отставку приняли депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского.

Президиум регионального политсовета "Единой России" на заседании 23 декабря рассмотрит вопрос о приостановлении членства Иваненко в партии.

Полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения партии бывший мэр добровольно сложил 21 ноября.

Иваненко возглавил Петропавловск-Камчатский в декабре 2016 года. Срок его полномочий истекал в конце 2021 года.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.12.19 07:26
Температура в Москве вторые сутки подряд бьет абсолютный рекорд
.
  18.12.19 17:53
В "Домодедово" задержали около 40 граждан Израиля
.
  18.12.19 16:08
В места проведения новогодних мероприятий в центре Москвы не будут допускать нетрезвых посетителей, людей с пиротехникой и напитками
.
  18.12.19 14:59
Московские школьники уйдут на новогодние каникулы без домашних заданий
.
  18.12.19 14:48
Собянин: ответственность за беспорядки в Москве лежит на провокаторах
.
  18.12.19 14:18
В Москве не будут вводить санкции за нарушение правил раздельного сбора мусора
.
  18.12.19 14:07
Володин: ГД выполнила законодательное обеспечение Послания президента на 81%
.
  18.12.19 13:50
Собянин: средняя зарплата московских учителей превышает 115 тыс. руб. в месяц
.
  18.12.19 13:16
Турпоток в Москву за 10 лет увеличился вдвое и достиг почти 25 млн человек
.
  18.12.19 12:38
Собянин: объем инвестиций в столичный регион за 10 лет достиг 2,8 трлн рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket