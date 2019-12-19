Экс-мэр Петропавловска-Камчатского отправлен под домашний арест по делу о взятках

19.12.19 08:34

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, задержанный по подозрению во взяточничестве, в четверг решением городского суда отправлен под домашний арест сроком на месяц, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник руководителя следственного управления СКР Елена Матафонова.

"Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения Иваненко в виде домашнего ареста. Суд это ходатайство удовлетворил", - сказала Матафонова.

Как сообщалось, в отношении Иваненко возбуждено уголовное дело о получение взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным СУ СКР по Камчатскому краю, Иваненко дал признательные показания.

По версии следствия, мэр краевого центра получил от начальника муниципального казенного учреждения "Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского" взятку в 700 тыс. рублей за общее покровительство. СКР также установил, что Иваненко получил взятку в 200 тыс. рублей от предпринимателя за содействие при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Посредником в передаче обеих взяток фигурирует родной брат Иваненко, против которого расследуются два дела по ст.291.1 УК РФ.

19 ноября глава Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко сообщил о решении уйти в отставку по собственному желанию. Его заявление было опубликовано на сайте мэрии. Свое решение глава города объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. 27 ноября его отставку приняли депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского.

Президиум регионального политсовета "Единой России" на заседании 23 декабря рассмотрит вопрос о приостановлении членства Иваненко в партии.

Полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения партии бывший мэр добровольно сложил 21 ноября.

Иваненко возглавил Петропавловск-Камчатский в декабре 2016 года. Срок его полномочий истекал в конце 2021 года.