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19.12.19 08:33
Более 250 мест для безопасного запуска фейерверков определены в Кузбассе
В столице Кузбасса запуск фейерверков разрешен во всех районах Кемерово на 31 площадке. В Центральном районе запуск салютов разрешен на 11 площадках, в то время как в Ленинском районе согласовано всего две: в парке Кузбасский и на всей протяженности Бульвара Строителей.
По данным ведомства, всего согласовано для запуска фейерверков 270 мест.
Пресс-служба напоминает, что фейерверки нельзя запускать из рук, с балконов, лоджий, вблизи жилых и хозяйственных построек, а также при сильном ветре. Приобретать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах, а не на рынках или у уличных торговцев.
В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по Кузбассу сообщает, что с начала декабря из оборота изъято 32 тыс. пиротехнических изделий, которые хранились или реализовывались с нарушениями.
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