Более 250 мест для безопасного запуска фейерверков определены в Кузбассе

19.12.19 08:33

© РИА Новости. Евгения Новоженина

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Места для безопасного запуска пиротехнических изделий определены во всех населенных пунктах Кемеровской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Кузбассу в четверг.

В столице Кузбасса запуск фейерверков разрешен во всех районах Кемерово на 31 площадке. В Центральном районе запуск салютов разрешен на 11 площадках, в то время как в Ленинском районе согласовано всего две: в парке Кузбасский и на всей протяженности Бульвара Строителей.

По данным ведомства, всего согласовано для запуска фейерверков 270 мест.

Пресс-служба напоминает, что фейерверки нельзя запускать из рук, с балконов, лоджий, вблизи жилых и хозяйственных построек, а также при сильном ветре. Приобретать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах, а не на рынках или у уличных торговцев.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по Кузбассу сообщает, что с начала декабря из оборота изъято 32 тыс. пиротехнических изделий, которые хранились или реализовывались с нарушениями.