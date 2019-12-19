Более 5 тысяч объектов инфраструктуры Подмосковья доступны для инвалидов

19.12.19 11:30

© РИА Новости. Алексей Куденко

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 5 тысяч объектов социальной инфраструктуры Подмосковья адаптированы для инвалидов, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

"Всего в Московской области 7 тысяч объектов социальной инфраструктуры, из них высокий уровень доступности имеют 4 648 объектов. В 2019 году адаптировано еще 198 объектов", - цитирует министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.

В сообщении говорится, что в муниципальных образованиях продолжается работа по внедрению маршруториентированного подхода. С 2017 по 2019 года адаптировано более 5 тысяч объектов, в том числе более 1,5 тысяч подъездов, тысячи дворовых территорий

По словам главы ведомства, это позволило создать доступные маршруты для 5 016 инвалидов.