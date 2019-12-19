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19.12.19 11:42

Путин: национальный центр управления обороной РФ решил много нестандартных задач

© РИА Новости. Алексей Никольский
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин дал высокую оценку деятельности военнослужащих и гражданского персонала Национального центра управления обороной РФ.

"Здесь служат высококлассные специалисты, ответственно подходящие к порученному делу. Благодаря их профессионализму, самоотверженности и верности Присяге Центр достойно прошел сложные этапы становления, решил многие нестандартные, нетривиальные задачи и сегодня является важнейшим звеном системы военного управления государства", - сказано в поздравлении главы государства, размещенном в четверг на сайте Кремля в связи с пятилетием со дня основания Центра.

Путин отметил, что "в современных условиях традиционных и новых вызовов безопасность страны, эффективность Вооруженных сил напрямую зависят от надежного, устойчивого оперативного управления, всестороннего анализа и прогнозирования обстановки в режиме реального времени, четкой координации деятельности органов власти всех уровней".

"Именно этот комплекс вопросов возложен на созданный в 2014 году Национальный центр управления обороной", - заявил Путин.

Он убежден, что личный состав Центра будет и впредь "с честью выполнять свой долг, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности России".

"Желаю военнослужащим и гражданскому персоналу Национального центра управления обороной Российской Федерации крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо нашей Родины", - говорится в поздравлении президента.

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