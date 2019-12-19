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19.12.19 11:45
Строительство морского терминала в Калининградской области завершат в 2021 году
"Сейчас заморожено это всё (строительство - ИФ) под зиму, они ищут подрядчика, который поможет пережить январь, февраль март и дальше примет решение на проектном комитете у Максима Алексеевича Акимова, что федерация продолжает эту стройку и будет заканчивать её. Давайте будем реалистами, в 2021 году", - сказал Алиханов.
"Мы подняли шум, когда в мае месяце стало совершенно понятно, что ничего не происходит(...) Стало совершенно ясно, что у компании проблемы (...) Оплачены были достаточно существенные суммы за металлоконструкции своему же заводу в Самаре", - добавил губернатор.
Он также выразил надежду, что похищенные деньги будут возвращены посредством банковской гарантии или других механизмов.
Как сообщалось, в начале декабря было возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО "Больверк", которое являлось подрядчиком строительства круизного терминала в Пионерском. Они подозреваются в хищении 1,6 млрд рублей.
В декабре 2017 года ООО "Больверк" заключило госконтракт с ФГУП "Росморпорт" (заказчик-застройщик) на строительство объекта круизного порта в Пионерском на сумму 7,4 млрд рублей.
"Больверк" получил аванс на общую сумму 3,63 млрд рублей, при этом фактическая готовность объекта составляет сегодня лишь 27%, а подрядчиком выполнено работ на сумму 2,052 млрд рублей. Таким образом, расходование более 1,6 млрд рублей на цели строительства вышеуказанного объекта руководством "Больверка" не подтверждено.
Следствием установлено, что поступившие средства направлены "Больверком" на счета четырех аффилированных организаций. В дальнейшем часть денежных средств уходила в пользу фирм-"однодневок", зарегистрированных в Самарской области, некоторые из них представляют собой организованные группы (площадки), целью которых, предположительно, является обналичивание.
5 декабря Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении главного инженера строительной компании "Больверк" Сергею Петрухину. Он отправлен под домашний арест до 9 января 2020 года. Кроме того, на такой же срок были арестованы гендиректор организации Сергей Шипицын и его заместитель Евгения Фрид. 11 декабря был арестован бывший первый заместитель генерального директора ООО "Больверк".
В настоящее время строительство порта в Пионерском заморожено. "Росморпорт" расторг контракт с генподрядчиком компанией "Больверк".
Предполагается, что морской терминал в Пионерском сможет принимать порядка 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год. Проектная мощность терминала предусматривает обработку 80 тыс. единиц накатных грузов при 312 судозаходах паромов в год.
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