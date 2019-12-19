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19.12.19 11:46
Бесплатные автобусы начинают курсировать между горнолыжными курортами Сочи
"Зимний сезон в Сочи войдет в историю курорта стартом программы единого ски-пасса. Решение о введении единого ски-пасса для горных курортов Сочи было принято в январе 2017 года по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Ски-пассы продаются по нескольким тарифам: дневному, сезонному и на несколько дней", - говорится в сообщении.
Так, сезонный ски-пасс стоит 50 тыс. рублей, его действие распространяется и на все вечерние катания на всех курортах. Дневной ски-пасс в обычные дни стоит 3,3 тыс. рублей, а на новогодние праздники - 3,9 тыс. рублей.
"Для удобства туристов, которые приобрели единый ски-пасс, предусмотрен ски-бас. Это бесплатный автобус, курсирующий между курортами с 7:00 до 23:00", - подчеркивает пресс-служба.
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