Бесплатные автобусы начинают курсировать между горнолыжными курортами Сочи

19.12.19 11:46

© РИА Новости. Артур Лебедев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Между горнолыжными курортами Сочи в зимнем сезоне 2019-2020 годов будут курсировать бесплатные автобусы для обладателей единого ски-пасса, сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

"Зимний сезон в Сочи войдет в историю курорта стартом программы единого ски-пасса. Решение о введении единого ски-пасса для горных курортов Сочи было принято в январе 2017 года по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Ски-пассы продаются по нескольким тарифам: дневному, сезонному и на несколько дней", - говорится в сообщении.

Так, сезонный ски-пасс стоит 50 тыс. рублей, его действие распространяется и на все вечерние катания на всех курортах. Дневной ски-пасс в обычные дни стоит 3,3 тыс. рублей, а на новогодние праздники - 3,9 тыс. рублей.

"Для удобства туристов, которые приобрели единый ски-пасс, предусмотрен ски-бас. Это бесплатный автобус, курсирующий между курортами с 7:00 до 23:00", - подчеркивает пресс-служба.