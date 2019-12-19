Власти Сочи по итогам года ожидают 6,5 млн туристов

19.12.19 11:49

© РИА Новости. Нина Зотина

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Сочи с начала 2019 года посетили 6,2 млн туристов, по итогам года планируется принять 6,5 млн путешественников, сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

"С начала 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек. В целом за 2019 год, по прогнозам администрации города, курорту удастся сохранить показатели прошлого года в 6,5 млн туристов", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе сообщается, что на сегодняшний день средняя загрузка отелей, санаториев и пансионатов курорта составляет 65%.

"На новогодние и рождественские праздники ожидается рост загрузки до 80%, а курорты Красной Поляны в эти дни будут заполнены на 90-92% и примут порядка 600 тысяч человек", - подчеркивает пресс-служба.

В сообщении также говорится, что традиционно, пик турпотока в Сочи приходится на август. Во многих сочинских санаториях показатель загрузки в августе составил 100%.

"Курорт Сочи работает в круглогодичном режиме, но непростыми для города в части загрузки остаются апрель, вторая половина октября и ноябрь. Санатории и гостиницы в эти месяцы предлагают беспрецедентно низкие цены. Благодаря участию санаториев в программах оздоровления "Открытый Юг", "За здоровьем - в Сочи!" и "Южная здравница" средняя загрузка санаториев города даже в месяцы самого "низкого сезона" не опускается ниже 60%", - сообщает пресс-служба.