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19.12.19 11:54
В центре Калининграда запретят строить здания выше семи этажей
"Мы примем решение, сейчас готовятся поправки в генплан, в пределах первого вального кольца Кенигсберга в городе Калининграде выше семи этажей строить будет нельзя. Если только нет какого-то отдельного специального разрешения градостроительного совета", - сказал Алиханов.
Он добавил, что процедура принятия такого решения градсоветом будет детально прописываться и обсуждаться с общественностью.
"То есть семь этажей, не выше, в пределах первого вального кольца. Девять этажей, не выше, - вообще в принципе в городе Калининграде, за исключением, опять же, решений, которые будет принимать градостроительный совет", - отметил губернатор.
Алиханов уточнил, что эти решения будут касаться социальной и транспортной инфраструктуры.
Самое высокое здание в Калининграде - 21-этажный Дом Советов, расположенный в историческом центре города. Возведение объекта было начато в 1970 году и остановлено в конце 80-х годов при готовности 95%.
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