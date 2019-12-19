В центре Калининграда запретят строить здания выше семи этажей

19.12.19 11:54

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Калининградской области намерены ограничить высотность застройки в столице региона, сообщил губернатор Антон Алиханов журналистам.

"Мы примем решение, сейчас готовятся поправки в генплан, в пределах первого вального кольца Кенигсберга в городе Калининграде выше семи этажей строить будет нельзя. Если только нет какого-то отдельного специального разрешения градостроительного совета", - сказал Алиханов.

Он добавил, что процедура принятия такого решения градсоветом будет детально прописываться и обсуждаться с общественностью.

"То есть семь этажей, не выше, в пределах первого вального кольца. Девять этажей, не выше, - вообще в принципе в городе Калининграде, за исключением, опять же, решений, которые будет принимать градостроительный совет", - отметил губернатор.

Алиханов уточнил, что эти решения будут касаться социальной и транспортной инфраструктуры.

Самое высокое здание в Калининграде - 21-этажный Дом Советов, расположенный в историческом центре города. Возведение объекта было начато в 1970 году и остановлено в конце 80-х годов при готовности 95%.