В Подмосковье запретили продавать пиво в жилых домах

19.12.19 12:01

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - В Московской области ограничили продажу пива и других малоалкогольных напитков в многоквартирных жилых домах, соответствующий закон приняла в трех чтениях Мособлдума в четверг, передал корреспондент "Интерфакса".

"Законопроектом (...) устанавливаются дополнительные ограничения розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории Московской области", - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников на заседании Мособлдумы.

Министр пояснил, что данные ограничения направлены на реализацию концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем в стране.

Закон вводит запрет на размещение магазинов пивных и прочих малоалкогольных напитков в торговых объектах, расположенных в помещениях, переведенных из категории жилых в нежилые в многоквартирных домах. Также теперь не допускается розничная продажа таких напитков в нежилых, во встроенных, в пристроенных помещениях в многоквартирных домах, чей вход организован со стороны двора или торца здания. Также в таких помещениях нельзя будет продавать пиво в розлив.

При этом запрет не распространяется на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

По словам Посаженникова, жители Московской области активно жаловались в министерство на работу магазинов пивных напитков, размещенных на первых этажах жилых домов.

Депутаты поддержали предложение Посаженникова и приняли закон в трех чтениях.

Документ вступает в силу через шесть месяцев после его опубликования.