Росимущество передало правительству Калининградской области земли исторического аэродрома Девау

19.12.19 12:05

Фото с сайта издания kaliningradtoday.ru

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Калининградской области получили в собственность земли исторического аэродрома Девау в Калининграде, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

"Росимущество передало нам и землю, и имущественный комплекс", - сказал Алиханов журналистам.

Он добавил, что на аэродроме продолжит работать Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), так как на объекте расположена площадка для подготовки водителей, в том числе для вооруженных сил. "Мы готовы развивать эту деятельность, помогать им", - подчеркнул глава региона.

"Это будет исторический парк. Мы не так давно землю эту получили. Сейчас работаем над концепцией, дорабатываем ее и готовы будем туда и частных инвесторов впускать", - отметил Алиханов.

Как сообщалось, агентство по имуществу Калининградской области направило в управление Росимущества пакет документов о передаче территории аэродрома в собственность региона.

Ранее главное командование Воздушно-космических сил РФ официально подтвердило, что аэродром 3 класса "Малое Исаково" - Девау может быть задействован для нужд обороны. Аэродром зарегистрирован в реестре аэродромов государственной авиации за номером 220, является действующим, пригодным к эксплуатации, находится в ведении третьего лица - ДОСААФ России.

При этом у ДОСААФ, правительства области и Минобороны есть дальнейшие планы по использованию аэродрома Девау в целях военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки ее к службе в армии и на флоте.

Также Алиханов сообщал, что аэродром Девау станет местом расположения военно-патриотического парка "Патриот".

Аэропорт Кенигсберг-Девау (Konigsberg-Devau) был открыт в 1921 году и стал одним из первых пассажирских аэропортов Германии, Европы и мира.

В 1921 году в Девау открылась метеослужба, ставшая первой в мире стационарной авиационной метеослужбой. Построенный в 1922 году аэровокзал тоже был первым аэровокзалом Европы.

После Второй мировой войны Девау имел статус аэропорта Калининграда. В 70-х годах прошлого века полеты с него были прекращены. С тех пор и до нашего времени он остаётся базой местного аэроклуба ДОСААФ.