Более 5 тыс. соотечественников переехали из-за рубежа на Дальний Восток по госпрограмме

19.12.19 12:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 декабря. Interfax-Russia.ru - В 2019 году на Дальний Восток переехало более пяти тысяч соотечественников, ранее проживавших за рубежом, это на 25% больше, чем в 2018 году, сообщается на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Тенденция к увеличению числа переселенцев отмечается впервые за последние четыре года. Это один из трех регионов в стране, где отмечается положительная динамика.

Отмечается, что выступая на заседании Межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев назвал "особенно важным" рост числа прибывших на Дальний Восток.

Всего с 2006 года, когда начала работать госпрограмма, в регион переехали более 50 тысяч человек. Соотечественники чаще выбирают Хабаровский и Приморский края. Субъекты Дальнего Востока включены в перечень территорий приоритетного заселения.

Для соотечественников, желающих жить в регионе, предусмотрены повышенные меры поддержки. Подъемные участника госпрограммы составляют 240 тыс. рублей, каждого члена его семьи - по 120 тыс. рублей, предусмотрены также выплаты ежемесячного пособия при отсутствии дохода и возможность в упрощенном порядке (в срок до трех месяцев) оформить российское гражданство.

Как сообщалось, по итогам встречи с общественниками Дальнего Востока на пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки для соотечественников-переселенцев.

В госпрограмме участвуют все регионы Дальнего Востока, кроме Чукотки, которую планируют включить в программу в 2020 году.