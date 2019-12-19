Пять человек госпитализированы после ДТП с маршруткой в Иркутской области

19.12.19 12:12

© РИА Новости. Саид Царнаев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Пятерым пострадавшим в ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Иркутской области потребовалась госпитализация, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Пять человек госпитализированы, восемь - на амбулаторном лечении. Один человек отказался от госпитализации. Травмы различные, состояние - среднее, легкое", - сказал собеседник агентства.

Из общего числа пострадавших восемь человек самостоятельно обратились за медпомощью, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ДТП погиб один человек и 13 пострадали. Из них госпитализировали четверых, остальных обследовали.

По информации главного врача Тулунской городской больницы, куда доставили пострадавших, Елены Гусевской, на амбулаторное лечение отправили шесть человек: пятерым из них госпитализация не потребовалась, шестой отказался лечь в стационар.

Авария произошла в четверг в 09:40 местного времени (04:40 мск) в Тулунском районе. Внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, следовавший по маршруту Тулун - Шерагул, столкнулись на автодороге в 2 км от села Шерагул.

По факту ДТП полицейские проводят доследственную проверку.

Согласно показаниям водителя внедорожника, при обгоне фуры он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой. По его словам, аварии сопутствовали плохие погодные условия - была метель с порошей.