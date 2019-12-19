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19.12.19 12:16
На время Евро-2020 цены на гостиницы в Петербурге ограничат
Согласно сообщению, на срок, начинающийся за 10 календарных дней до дня проведения в городе первого матча и заканчивающий через 10 календарных дней после последнего матча, в Петербурге будет установлена максимальная стоимость гостиничного обслуживания.
Такая стоимость будет устанавливаться для различных категорий номеров в гостиницах от категории "пять звезд" до категории "без звезд". При этом предусмотрено, что цена номера (место в номере) в гостиницах, расположенных в Санкт-Петербурге в этот период не может превышать установленную максимальную стоимость, в том числе в случае бронирования или оплаты такого номера или места в номере со дня вступления в силу постановления правительства и до окончания вышеуказанного срока - 10 календарных дней после последнего матча, отмечается в пояснительной записке к постановлению, также опубликованной на сайте.
Как предполагается, принятое решение позволит предотвратить спекулятивный рост цен на гостиничные номера в период Чемпионата Европы по футболу.
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