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19.12.19 12:17

Более 80 собак и кошек погибли во время пожара в норильском приюте для животных

© РИА Новости. МЧС РФ
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Пожар произошел в приюте для бездомных животных в Норильске (Красноярский край), погибло большинство питомцев, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Всего во время пожара в приюте было 100 животных - 70 собак и 30 кошек, было спасено всего 14 питомцев, остальные 86 погибли", - сказал собеседник агентства.

Пожар в норильском приюте для животных произошел накануне вечером, его площадь составила 70 кв. метров, в ликвидации от МЧС было задействовано 13 человек, три единицы техники.

Предварительная причина происшествия - короткое замыкание электропроводки.

Ветеринар, оказывающая помощь спасенным животным, сообщила агентству, что большинство питомцев приюта задохнулись угарным газом, некоторые получили ожоги.

"Практически все кошки отравились угарным газом, часть собак получили ожоги, несовместимые с жизнью, спасенных питомцев сейчас "откачиваем", - пояснила собеседница агентства.

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